Nederlandse economie blijft ver van recessie met 2,6% groei

De veel aangekondigde recessie is er (nog?) niet. In het tweede kwartaal versnelde de groei zelfs naar 2,6%, ver boven de verwachting van economen.

Het CBS schrijft de meevaller voor het tweede kwartaal in de eerste plaats toe aan goede handelscijfers en hoge investeringen. De investeringen stegen met ruim 5%. De uitvoer kwam 2,7% en de invoer 1,6% hoger uit dan in de maanden januari tot en met maart.

Veel macro-economen gaan er vanuit dat de groei in het derde kwartaal en zeker in het vierde kwartaal kan stilvallen of negatief wordt, wat een recessie in het tweede halfjaar zou betekenen als beide kwartalen krimpen.



De sterk aangetrokken inflatie hebben de gezinsuitgaven nog niet hard geraakt, aldus het CBS op woensdag. Huishoudens gaven 0,9% meer uit dan in het eerste kwartaal. De overheidsconsumptie groeide nauwelijks.

Het best draaiden in het tweede kwartaal de horeca, de vervoerssector en de handel. Zakelijke dienstverleners en de branches cultuur, sport en recreatie maakten eveneens een goede periode door.