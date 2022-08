50 miljard: er is geld zat om koopkracht te redden

De inflatie maakt de burgers arm, maar de Staat rijk. Begrotingstekort en staatsschuld zijn veel lager dan nog maar kortgeleden werd gedacht en bereiken historisch lage niveaus.

Ging het CPB eerder dit jaar nog uit van een tekort op de rijksbegroting van 2,5% dit jaar, nu voorzien de rekenmeesters een magere 0,9%. Dat is ondanks de ruim €6,5 miljard die dit jaar is uitgegeven om burgers te helpen die kampen met hoge inflatie, schrijft het FD. In euro's gaat het om een meevaller van €10 tot €15 miljard.



De staatsschuld daalt dankzij de inflatie nog sneller dan het tekort, naar 47% van het bbp in 2023. Het is de laagste schuld sinds 2007 en het is 6 procentpunten lager dan het CPB nog maar een half jaar geleden raamde. In euro's scheelt het ongeveer € 50 miljard.