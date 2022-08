Huizenprijs vlakt af, minder woningen verkocht in juli: “De angst komt de markt op”

Vergeleken met juli vorig jaar zijn de huizenprijzen met 14 procent gestegen, maar in het afgelopen half jaar zijn er duidelijke tekenen van afkoeling.

Vanwege de oplopende hypotheekrente, angst voor hoge energiekosten en een dreigende recessie hakken steeds minder kopers de knoop door. “De inflatie is keihard opgelopen, het consumentenvertrouwen staat op een dieptepunt en de rente is in korte tijd verdubbeld”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek tegen de Telegraaf. “Daardoor zijn veel mensen afgehaakt. Het aantal transacties lag in juli 14 procent lager dan vorig jaar.”

“Steeds meer mensen geven het op, maar je houdt een groep die doorzet. Uiteindelijk zal de wal het schip keren. Voor starters op de woningmarkt is dit een ramp. Als CBS zien we de prijzen nog niet dalen. Maar als je goed kijkt, zie nu je wel dat de prijzen aan het afvlakken zijn”, aldus Van Mulligen.

De Delftse hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer voelt ook een emotionele omslag: “De angst komt de markt op. Het is nog nooit zo spannend geweest. Dat een deel van de mensen bang wordt is duidelijk. Ze weten niet wat de rente gaat doen en houden rekening met een recessie. Of ze zijn als de dood dat ze de energierekening niet op kunnen brengen als ze zo’n jarendertigwoning kopen waar nog van alles aan moet gebeuren.”

De gekte is eraf

Hij ziet dat meer mensen op het laatste moment afhaken vanwege het kostenplaatje. “Dat komt toch door die rente, die liep begin dit jaar hard op. Inmiddels mag hij dan wat gedaald zijn, maar voor sommige kopers is dat een dealbreaker. Een of twee procent meer scheelt hen al snel enige honderden euro’s per maand. Wat minstens zo veel pijn doet, is dat ze ook duizenden euro’s minder kunnen lenen.”

Het woningaanbod blijft volgens Boelhouwer waarschijnlijk laag. “Mensen die een nieuw huis zouden willen kopen, wachten nu eerst tot ze hun oude huis hebben verkocht. Dat is slecht nieuws voor de bouwsector. Ook steeds meer mensen die naar een bestaande koopwoning kijken, durven de gok niet meer te nemen. Pas als ze hun huis verkocht hebben, durven ze mee te gaan bieden. Wat dat betreft is de gekte eraf.”