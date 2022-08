Steeds meer mensen naar pandjeshuis door geldtekort: ‘Dit is een voorbode van wat we over een jaar zien’

Het verpanden van spullen is flink in opkomst. Used Products (+34%), het Goudwisselkantoor (+16%) en Pandhuis Den Haag (+50%) zien steeds meer mensen aan de balie die geld nodig hebben om hun rekeningen te betalen.

Budgetinstituut Nibud waarschuwde al eerder dat ook mensen met een modaal inkomen geldproblemen hebben door de stijgende prijzen. Sieraden, electronica en andere spullen worden aangeboden bij de balie van de pandhuizen, waar je euro's krijgt in ruil voor het afgeven van je spullen voor een bepaalde tijd.

Na een paar weken of maanden mag je dan je eigen spullen weer terugkopen, tegen een rente van zo'n 4,5 procent per maand. Kom je niet voor de afgesproken datum terug, dan ben je de spullen kwijt. Zo'n tien procent van de verpande spullen worden niet meer opgehaald. Dat percentage is dit jaar opgelopen tot vijftien procent bij Used Products.

Kanarie in de kolenmijn

Directeur Berthold Bakker van verpandingsketen Used Products heeft zijn voorraad verpande spullen in een half jaar zien groeien met 34 procent: "Wij zijn de voelsprieten van de samenleving. Dit zijn signalen waarvan wij weten dat ze een voorbode zijn van wat over een halfjaar of een jaar door iedereen herkend gaat worden."

Pandhuis Den Haag is een gemeentelijke instelling waar het ook duidelijk drukker is geworden aan de balie. Voor de coronaperiode daalde het aantal klanten en verpandingen, maar de trend is nu omhoog. "Wat mensen ons vertellen is dat prijzen zijn gestegen, het is lastiger om je rekening bij de kassa te betalen, de energieprijzen zijn omhoog geschoten", zegt manager financiële hulpverlening Van der Hulst tegen RTL Nieuws.

De middenklasse weet nu de weg naar de balie ook te vinden. "Niet alleen de van oudsher kwetsbare inkomensgroepen, maar ook de tweeverdieners en zzp'ers zien we steeds vaker aan onze inkoopbalies verschijnen. De traditionele doelgroep van pandhuizen had nauwelijks dure spullen, mensen die nu komen hebben dat wel", vertelt Bakker. "Waar we tot een aantal jaar geleden vooral tweedehands smartphones van een paar jaar oud kregen aangeboden, zijn de producten die worden aangeboden nu steeds vaker bijna nieuw."