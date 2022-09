8 tips om energie te besparen (zonder dat je er ongelukkig van wordt)

Er wacht ons een dure winter als we niet oppassen. De hoogste tijd dus om energie te besparen en het liefst op een manier zodat we er niet al te veel last van hebben.

De grootste slag sla je toch echt met de thermostaat lager zetten. Twee graden omlaag scheelt al snel honderden euro's per jaar.

Verrassend is dat al die apparaten - van tv tot laptop en oven - in de standby-stand energie vreten. De stekker er uittrekken scheelt ook zo 300 euro op jaarbasis.

Korter douchen helpt eveneens, maar misschien minder dan je zou denken: douche je niet 9 maar 5 minuten dan bespaar je jaarlijks enkele tientallen euro's.

Hier het hele overzicht van HLN, waarbij de mate van besparing afloopt.