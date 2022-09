Kijken, niet kopen? Nergens leidt online shoppen tot zoveel aankopen als hier

Kijken, kijken, niet kopen, dat geldt niet alleen als je over een toeristisch marktje slentert, maar ook als je door de online shoppingmalls scrolt. Gek genoeg, is er geen land waar procentueel zoveel gekocht wordt als Nederland.

Uit een studie van ecommerceDB blijkt dat in 33 van de 57 onderzochte landen maar 1 tot 2 procent van de virtuele winkelbezoekjes tot een aankoop leidt. Nederland is de onbetwiste nummer 1. Ons gesnuffel bij de Zalando's en Amazons van deze wereld leidt in 3 procent van de gevallen tot een aanschaf.

Alleen het Verenigd Koninkrijk (2,9 procent) en Zwitserland (2,6 procent) komen daarbij in de buurt. In de VS slaan de online shoppers in 2,4 procent van de gevallen hun slag. Onderaan de lijst vinden we Nigeria met 0,5 procent en Pakistan en Indonesië met 0,7 procent.