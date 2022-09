Spanje komt met gratis treinreizen tegen gevolgen hoge inflatie

Treinreizigers in Spanje kunnen vanaf donderdag gebruik maken van gratis maandkaarten. De Spaanse regering wil met die stap de gevolgen van de inflatie voor veel mensen wat beperken. De gratis treinkaartjes blijven tot het einde van het jaar beschikbaar. Er zijn er al meer dan een half miljoen aangevraagd.

De inflatie in Spanje is huizenhoog en ligt inmiddels boven de 10 procent op jaarbasis. Veel Spanjaarden komen daardoor in financiële problemen. De gratis treinabonnementen moeten de lasten wat verlichten.

De maandkaarten zijn alleen geldig voor lokale treinen en intercity's op trajecten voor de middellange afstand . Lange treinreizen en losse treinreizen met de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe moeten nog wel gewoon worden betaald.

Korting

Renfe verwacht dat er in totaal zo'n 75 miljoen gratis reizen zullen worden gemaakt met de gratis maandkaarten. Daarnaast geeft Spanje korting op andere vormen van openbaar vervoer. In totaal kost dat zo'n 221 miljoen euro.

Deze zomer had Duitsland een vergelijkbaar systeem met treinkaartjes voor 9 euro waarmee onbeperkt kon worden gereisd in al het openbaar vervoer, met uitzondering van hogesnelheidstreinen. Die kaartjes waren zeer populair. Er werden er zo'n 52 miljoen van verkocht en daarnaast werden nog eens 10 miljoen normale treinabonnementen tijdelijk goedkoper.

Volgens de Duitse openbaarvervoerbedrijven werd er zo'n tiende minder met de auto gereden door de goedkope tickets. Daarmee zou de jaarlijkse CO2-uitstoot van haast 388.000 auto's zijn bespaard. Critici stellen echter dat de meeste treinritjes extra waren en geen vervanging van autoritten. Vanwege de hoge kosten wordt die regeling, die woensdag zijn laatste dag kent, vooralsnog niet verlengd.