Verrassing: de prijs voor elektriciteit daalt ineens spectaculair

In korte tijd is de prijs van stroom gedaald van 1000 naar 600 euro per MWh. Op het centrale handelspunt TTF in Nederland daalden de gasprijzen, die recentelijk tot recordhoogte waren gestegen, snel.

Als gevolg hiervan daalden ook de groothandelsprijzen voor elektriciteit aanzienlijk. Volgens Die Welt begint de angst voor Poetin te verdwijnen. "Het chantagepotentieel van Rusland is in het niets verdwenen", zegt Lion Hirth, een energiemarktexpert aan de Hertie School in Berlijn tegen Die Welt.

Het is te vroeg voor optimisme, want 600 euro is nog steeds een extreem hoge prijs. Maar het lijkt wel een eerste signaal dat de paniek begint te verminderen en dat de factor 'angst' uit de prijs verdwijnt.





Bron: Die Welt