Topbelegger voorziet ineenstorting beurzen

Als Jeremy Grantham (83) spreekt gaan beleggers rechtop zitten. De medeoprichter en beleggingsstrateeg van vermogensbeheerder Grantham, Mayo, & van Otterloo (GMO) past in het rijtje van beleggingsgrootheden als Warren Buffett en George Soros.

En Grantham voorziet nu doom & gloom. "De huidige superbubbel bestaat een ongekend gevaarlijke mix van overgewaardeerde investeringen: obligaties, huizen en aandelen die allemaal gevaarlijk overgewaardeerd zijn en nu snel momentum verliezen. Elke cyclus is anders en uniek - maar elke historische parallel suggereert dat het ergste nog moet komen."

Volgens de Financial Times moeten we luisteren naar Grantham die met name de diepe crisis van 2008 al in 2007 correct voorspelde.

Grantham wijst bovendien op alle plagen die de wereld teisteren: de Oekraïne-oorlog, oplopende voedselprijzen, dure energie, afnemende groei in China. En dat zijn slechts de problemen op de korte termijn. Op de iets langere termijn zijn er nog de vergrijzing en de klimaatverandering, waarbij de belegger terecht opmerkt dat de gevolgen daarvan zich nu al manifesteren.

Waar dit alles toe leidt? De koersen gaan dalen, en hard ook.

"Bereid je maar voor op een dramatisch finale", schrijft Grantham in het rapport van woensdag. "Als de geschiedenis zich herhaalt, wordt dit opnieuw een tragedie."