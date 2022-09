Oververmoeide piloten Qatar Airways slaan alarm: ‘Kwestie van tijd tot groot ongeluk gebeurt’

Piloten van Qatar Airways zijn regelmatig oververmoeid, maar durven daarover niet aan de bel te trekken. "Het voelt alsof je dronken bent", vertellen ze tegen de NOS.

Die keek maandenlang mee in besloten chatgroepen en sprak met vijf piloten van de vliegmaatschappij. "Niemand vraagt zich af of, maar alleen wanneer er een groot incident zal plaatsvinden", zegt een van de piloten. "Dat het tot nu toe nog niet is gebeurd, is vooral te danken aan de goede kwaliteit van de toestellen die veel risico's wegnemen."

Alle vijf de piloten zeggen weleens in de cockpit in slaap te zijn gevallen. "Het is geen diepe slaap, maar je valt steeds even 10 seconden weg. Het voelt alsof je dronken bent. Je reageert traag, bent snel afgeleid en verliest je situatiebewustzijn." Zo vergat hij eens te landen. "Ik dacht dat mijn collega op dat moment het vliegtuig bestuurde. Hij moest me eraan herinneren dat dat mijn taak was."

Deze piloot heeft inmiddels ontslag genomen, de anderen niet. Ze blijven vanwege het hoge salaris dat de vliegmaatschappij uit het steenrijke oliestaatje biedt.

Qatar Airways heeft veel meer landingsrechten in Europa door een verdrag dat de EU en Qatar vorig jaar oktober sloten. Maar Qatar Airways hanteert heel andere rustregels dan Europese vliegmaatschappijen, waardoor piloten van Qatar veel minder slaap krijgen. En de EU voert daar geen controle op uit, maar laat de Qatarese maatschappij zijn eigen regels maken.

Financiële belangen

Voorzitter van pilotenbond ECA Otjan de Bruijn zegt dat de EU wél de Europese regels moet handhaven, maar dat bewust niet doet. "Blijkbaar spelen economische belangen hier een grotere rol dan veiligheid."

Hij legt uit: "Europa is erg afhankelijk van Qatar. Dat land doet grote investeringen in Europese bedrijven, havens, infrastructuurprojecten en vastgoed." Het luchtvaartverdrag is een manier om iets terug te geven. "Je ziet namelijk dat het verdrag vooral in het voordeel is van Qatar, dat ineens toegang heeft tot een nieuwe markt van 500 miljoen klanten. De EU profiteert er eigenlijk niet van."