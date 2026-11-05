Geen ondergoed dragen: is dat erg? Dit gebeurt er met je lichaam

Het klinkt als een gewaagde bekentenis, maar medisch gezien is het vrij saai: er is geen gezondheidsregel die zegt dat je ondergoed móét dragen. De onderbroek is vooral een kwestie van gewoonte, comfort en fatsoen. Toch heeft het weglaten ervan gevolgen. Sommige zijn gunstig, andere vooral onhandig.

Luchten mag

Het belangrijkste effect: het blijft droger en koeler in het kruis. Bacteriën en schimmels groeien graag in warmte en vocht. Wie veel zweet, heeft dus baat bij wat extra lucht.

Voor vrouwen met klachten aan de vulva is "slaap zonder onderbroek" zelfs een standaardadvies. Overdag luidt het advies: katoenen ondergoed dat niet strak zit. Synthetische stof laat minder lucht door, waardoor het kan gaan broeien en de huid geïrriteerd raakt.

Schimmel: minder simpel dan gedacht

Veel mensen denken dat ondergoed schimmelinfecties veroorzaakt. Zo simpel is het niet. Een vaginale schimmelinfectie krijg je niet door strakke kleding of inlegkruisjes. De schimmel Candida zit er van nature al en gaat soms gewoon te hard groeien.

Wie al een infectie of irritatie heeft, kan 's nachts wel beter zonder ondergoed slapen: meer lucht helpt bij het herstel. Hard bewijs dat leven zonder onderbroek infecties voorkomt, is er alleen niet.

Voor mannen telt koelte

Strak ondergoed houdt de balzak dicht tegen het lichaam en dus warmer, en zaadproductie houdt niet van warmte. In een Amerikaanse studie uit 2018 onder 656 mannen van een vruchtbaarheidskliniek hadden mannen die vooral boxershorts droegen een 25 procent hogere zaadconcentratie dan mannen in strakkere onderbroeken. Recenter Chinees onderzoek onder bijna 27.000 mannen wees dezelfde kant op.

Een kanttekening: de waarden bleven ook bij strakke onderbroeken binnen het normale bereik. Het onderzoek laat een verband zien, geen bewezen oorzaak. Wie helemaal niets draagt, heeft in theorie nog meer ruimte. Een strakke spijkerbroek maakt dat voordeel weer ongedaan.

De keerzijde

Ondergoed is een buffer tussen de huid en kleding. Zonder die laag schuurt een ruwe of strakke broek direct langs gevoelige huid. Zweet en afscheiding komen in je broek terecht in plaats van in een onderbroek die je dagelijks verwisselt.

Wie zonder ondergoed de deur uitgaat, doet er dus goed aan om:

broeken vaker te wassen

te kiezen voor ruime broeken van zachte stof

op te letten bij het dichtdoen van een rits

bij het sporten een broek met ingebouwde binnenbroek te dragen

natte zwem- of sportkleding meteen uit te trekken

Dus: erg of niet?

Niet erg, zolang het fris blijft. 's Nachts zonder onderbroek slapen is voor veel mensen zelfs een goed idee. Overdag is het vooral een kwestie van comfort en kledingkeuze.

Heb je jeuk, afwijkende afscheiding of pijn? Dan los je dat niet op door je ondergoed weg te laten. Ga dan naar de huisarts.

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