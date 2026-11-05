Inloggen lukt niet, pinnen lukt ook niet meer in het beloofde land van de wakkere wappies. Sinds dinsdag 3 november kunnen ongeveer 3 miljoen klanten van Ueno Bank in Paraguay niet bij hun geld , zo’n 60 procent van de volwassen bevolking. Hoe kon een bank zo groot worden, en wat zou er gebeuren als dit in Nederland gebeurt?

Centrale bank grijpt in na leningen aan eigenaars

Het bestuur van de centrale bank van Paraguay besloot maandagavond 2 november unaniem Ueno onder curatele te stellen, meldt Latin Times . Een dag later namen toezichthouders de bank over om de bezittingen veilig te stellen.

Ueno groeide snel nadat het van een financieringsmaatschappij een volwaardige bank werd. In juni waarschuwde de centrale bank al dat Ueno te veel geld leende aan bedrijven van de eigenaars, Grupo Vázquez. De buffer van de bank kalfde af tot onder de helft van het wettelijke minimum. Daarna moest de toezichthouder ingrijpen.

Tot €33.000 per rekening gegarandeerd

Het garantiefonds van de centrale bank vergoedt tot 228,3 miljoen guaraní per rekening, omgerekend ongeveer 38.000 dollar of zo’n €33.000 (koers 5 november 2026). Daarmee is volgens voorlopige cijfers van de centrale bank 97 procent van de klanten volledig gedekt.

Wie meer had staan, krijgt geen garantie. De toezichthouder belooft alleen “de grootst mogelijke bescherming”.

Ook de staat zelf is geraakt. Het staatspensioen- en zorgfonds IPS heeft zo’n 380 miljoen dollar in obligaties en deposito’s van Ueno, meldden Reuters en AP. Ongeveer 32.000 gepensioneerden kregen hun uitkering via de bank. Hun novemberpensioen loopt via een andere bank.

De centrale bank heeft rust nodig om haar werk te doen. - Carlos Carvallo, president van de centrale bank van Paraguay

Politieke rel rond president Peña

De bankval is ook een politieke crisis. Carvallo was van 2021 tot medio 2023 voorzitter van Financiera Ueno, de voorloper van de bank, en werd daarna door de regering van president Santiago Peña aan het hoofd van de centrale bank gezet. Hij zegt zich buiten alle besluiten over Ueno te hebben gehouden, maar tekende op verzoek van Peña zijn ontslag.

Peña had volgens de krant ABC Color tot maart 2025 aandelen in Ueno Holding. Hij ontkent aandeelhouder van de bank zelf te zijn geweest. De oppositie werkt aan een afzettingsprocedure en het Openbaar Ministerie is een strafonderzoek begonnen. In de hoofdstad Asunción gingen dinsdag mensen de straat op om hun spaargeld terug te eisen.

Zoveel krijg jij terug als je Nederlandse bank omvalt

In Nederland ligt de grens drie keer zo hoog. Het depositogarantiestelsel , dat De Nederlandsche Bank (DNB) uitvoert, vergoedt tot €100.000 per persoon per bank. Een paar dingen om te weten:

Het geldt per bank, niet per merk. Sommige spaarlabels vallen onder één bankvergunning. Heb je bij twee labels van dezelfde bank geld, dan telt dat samen. In het register van DNB zie je onder welke vergunning je bank valt.

Sommige spaarlabels vallen onder één bankvergunning. Heb je bij twee labels van dezelfde bank geld, dan telt dat samen. In het register van DNB zie je onder welke vergunning je bank valt. Een en/of-rekening telt per persoon. Met je partner ben je dus tot €200.000 gedekt.

Met je partner ben je dus tot €200.000 gedekt. Tijdelijk meer na een huisverkoop. Komt er geld van de verkoop van je eigen huis op je rekening, dan geldt soms een hogere dekking, tot €500.000 extra.

Komt er geld van de verkoop van je eigen huis op je rekening, dan geldt soms een hogere dekking, tot €500.000 extra. Niet alles valt eronder. Een achtergesteld deposito, beleggingen en crypto worden niet vergoed.

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