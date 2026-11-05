Gasprijs daalt hard: nu vastzetten of toch nog even wachten?

De gasprijs is flink gedaald na de Amerikaanse verkiezingen. Goed nieuws voor wie binnenkort een nieuw energiecontract nodig heeft. Maar moet je meteen toeslaan? Wie geen haast heeft, kan beter eerst kijken of energieleveranciers de lagere beursprijzen in hun aanbiedingen verwerken. Kort wachten is iets anders dan gokken op de allerlaagste prijs.+1

Na maanden van stijging is de Europese gasprijs de afgelopen dagen weer gedaald. Volgens de NOS kost gas op de beurs nu ongeveer 88 euro per megawattuur. Daarmee ontstaat ruimte voor goedkopere energiecontracten. Alleen: wat op de beurs gebeurt, zie je niet onmiddellijk terug in het aanbod voor huishoudens.

Waarom even wachten verstandig kan zijn

Energieleveranciers passen hun vaste contracten niet allemaal tegelijk aan. Volgens een donderdag gepubliceerd overzicht van Energievergelijk was de recente beursdaling nog niet doorwerkt in de leverancierscontracten. Als het lagere prijsniveau aanhoudt, kunnen nieuwe aanbiedingen de komende dagen tot weken goedkoper zijn.

Wie vandaag een langdurig contract afsluit, loopt daardoor het risico een tarief vast te leggen waarin de jongste daling nog onvoldoende is meegenomen. Heb je geen directe deadline, dan is het verstandig om aanbiedingen nu te vergelijken en dat de komende dagen opnieuw te doen.

Dat betekent niet dat gas volgende week gegarandeerd goedkoper is. De energiemarkt blijft onzeker. Een koude winter kan de vraag naar gas verhogen en de prijzen opnieuw opstuwen, waarschuwt de Consumentenbond. Wachten biedt dus een kans op voordeel, maar geen zekerheid.

Eén jaar vast als middenweg

Een vast energiecontract draait in de eerste plaats om zekerheid. Je weet welk leveringstarief je gedurende de afgesproken periode betaalt. Daar staat tegenover dat je niet automatisch profiteert als de marktprijs verder daalt.

Voor wie rust wil, maar zich niet langdurig wil vastleggen, kan één jaar vast daarom een bruikbare middenweg zijn. Je beperkt het risico van nieuwe prijsstijgingen en kunt na een jaar opnieuw vergelijken. Of dat aantrekkelijk is, hangt wel af van het concrete aanbod: looptijd alleen zegt niet welk contract het voordeligst is.

Drie jaar vast is evenmin per definitie verkeerd. Een scherp meerjarig tarief kan aantrekkelijk zijn voor wie lang zekerheid wil. Maar vergelijk het prijsverschil met een eenjarig contract zorgvuldig. Als de markt verder daalt, kan tussentijds overstappen een opzegvergoeding opleveren.consument.acm+1

Die 225 euro besparing krijgt niet iedereen

Het AD noemt een mogelijke daling van ongeveer 22 cent per kubieke meter. Voor een doorsnee huishouden zou dat bijna 225 euro op jaarbasis kunnen schelen. Dat is echter een voorwaardelijk rekenvoorbeeld, geen korting die iedere klant automatisch ontvangt. De daling moet eerst doorwerken in het aangeboden consumententarief.

Ook je eigen verbruik maakt veel uit. Wie weinig gas gebruikt, bespaart bij hetzelfde prijsverschil minder dan iemand die een groot huis met gas verwarmt. Kijk daarom naar de totale jaarkosten op basis van jouw verbruik, inclusief stroom, vaste leveringskosten en eventuele welkomstkorting. Een aantrekkelijk gastarief vertelt maar een deel van het verhaal.

Een lopend vast contract? Niet zomaar opzeggen

Wie nog een voordelig vast contract heeft, hoeft door deze prijsdaling niet meteen in actie te komen. Vraag bij een mogelijke overstap eerst de opzegvergoeding op. Bij voortijdig vertrek uit een vast contract kan de leverancier een vergoeding vragen; die kan het voordeel van een goedkoper aanbod tenietdoen.

Voor huishoudens die binnenkort wél moeten kiezen, is de verstandigste aanpak nu: aanbiedingen volgen, de recente beursdaling even laten doorwerken en daarna een contract kiezen dat past bij het huishoudbudget. Wie hogere rekeningen moeilijk kan opvangen, heeft meer aan voorspelbare tarieven dan aan een onzekere poging om precies op de bodem in te stappen.