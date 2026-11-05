Dit zijn de 10 duurste Nederlandse steden om in 2026 te wonen

Wie in een grote Nederlandse stad een huis wil kopen, moet diep in de buidel tasten. Toch ziet de ranglijst er anders uit dan veel mensen denken. Utrecht staat niet op twee, en Den Haag haalt de top 10 niet eens.

We bekeken de 32 gemeenten met minstens 100.000 inwoners en zetten ze op volgorde van de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning in 2025. Dat zijn de meest recente volledige jaarcijfers.

# Gemeente Gemiddelde verkoopprijs 2025 Stijging t.o.v. 2024 1 Amsterdam € 630.621 2,1% 2 Haarlemmermeer € 591.975 6,6% 3 Haarlem € 576.569 5,1% 4 Westland € 555.505 10,0% 5 Amersfoort € 551.639 8,0% 6 Utrecht € 549.113 5,6% 7 Ede € 523.183 13,5% 8 Breda € 509.387 5,0% 9 's-Hertogenbosch € 506.467 5,9% 10 Almere € 493.406 7,1%

Landelijk kostte een bestaande koopwoning in 2025 gemiddeld zo'n € 480.000. Alle tien liggen daarboven.

Amsterdam bovenaan, maar stijgt het minst

Amsterdam is de enige grote gemeente waar het gemiddelde boven de € 600.000 ligt. Toch stegen de prijzen er het minst van de hele top 10: 2,1 procent.

Per vierkante meter is het verschil nog groter. In Amsterdam betaal je ruim € 7.100 per vierkante meter, in Haarlem ongeveer € 5.100 en in Utrecht zo'n € 4.900.

Verrassingen: Westland en Ede

Haarlemmermeer en Westland zijn geen klassieke steden, maar gemeenten met meerdere kernen. Juist daar ligt het gemiddelde hoog. Dat zegt ook iets over het soort woningen: waar meer eengezinswoningen worden verkocht, ligt het gemiddelde al snel hoger dan in een stad vol appartementen.

Ede is de snelste stijger van de lijst: 13,5 procent in één jaar. Westland volgt met 10 procent.

Den Haag en Rotterdam buiten beeld

Den Haag komt pas op plek 14, met gemiddeld € 465.418. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde. Rotterdam staat op 24 met € 414.579, en Eindhoven op 13.

Het verschil met de goedkoopste grote gemeente is fors. In Leeuwarden kostte een woning in 2025 gemiddeld € 319.443. Voor een gemiddeld huis in Amsterdam koop je er bijna twee.

Wat betekent dit voor 2026?

De prijzen stijgen nog wel, maar minder hard. In het tweede kwartaal van 2026 waren bestaande koopwoningen 4,2 procent duurder dan een jaar eerder. Begin 2025 was dat nog bijna 11 procent.

In het westen stijgen de prijzen bovendien minder snel dan in het noorden en oosten. De dure Randstad loopt dus niet verder weg, maar goedkoop wordt hij ook niet.