Franse skistations in paniek vanwege twintig keer duurdere stroom: ‘De vraag rijst of we open kunnen’

Veel Franse skidorpen bibberen bij de gedachte aan komende winter. De elektriciteitsprijzen zitten flink in de lift. “De situatie is catastrofaal”, zegt voorzitter van de skigebieden in departement Isère Frédéric Géromin.

Bij een groot aantal skistations loopt het energiecontract deze herfst af, zo ook in Villard-de-Lans bij Grenoble. “We zijn niet in staat om een nieuw contract met EDF te ondertekenen met de huidige tarieven”, zegt directeur Sébastien Giraud. De prijzen zijn in een stroomversnelling terechtgekomen en bijna twintig keer zo hoog geworden. De kosten van een megawattuur zijn in een jaar tijd gestegen van 55 euro naar zo'n 900 euro.

Les Deux Alpes en Alpes d'Huez dicht?

"Momenteel bedraagt de energiefactuur zo’n vijf procent van onze omzet”, zegt Giraud. “Met de huidige prijzen stijgt dat naar twintig à vijfentwintig procent. Zoals de zaken er nu voorstaan, kunnen we het skistation niet openen omdat we de elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen.” Hij geeft aan dat ook in 'Alpes d'Huez' en 'Les Deux Alpes' deze problemen spelen.

Ze zitten in een spagaat. Aan de ene kant willen de Franse skidorpen geen reserveringen wegjagen door dit soort doemberichten, maar ze hopen wél met hun noodkreten de hulp van de overheid in te roepen. Linksom of rechtsom, het skiën zal komende winter een stuk duurder worden, ook in andere Europese berglanden.