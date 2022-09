Frans Timmermans: “Bevries de energieprijzen voor burgers”

Volgens Frans Timmermans beseffen veel politici nog onvoldoende hoe diep de crisis is en worden mensen in de steek gelaten. Hij steunt het idee om de energieprijzen te bevriezen op het niveau van begin dit jaar. "We moeten solidariteit opnieuw vormgeven. Goedkope energie komt nooit meer terug. Bij Covid werd iedereen geholpen. Nu schijnt dat niet te kunnen. Ik maak me grote zorgen omdat politici te traag reageren. Dit is het moment voor solidariteit.

Onze manier van leven wordt bedreigd door Poetin; daar kunnen we alleen samen uitkomen."

Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, deed zijn pleidooi in Buitenhof.

In Nederland pleiten PvdA en GroenLinks voor een plafond. De nieuwe Britse premier Lizz Truss is van plan in Engeland de prijs die burgers betalen voor energie te bevriezen.

"In Nederland wordt gelukkig door burgers al goed bespaard op energie. Dat is nodig, want de tijden van goedkope energie zijn voorbij en we zullen sneller moeten overschakelen op hernieuwbare energie."