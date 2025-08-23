Dit voedsel doet hetzelfde met je hersenen als cocaïne

Uit recent hersenonderzoek blijkt dat ultra-bewerkte voedingsmiddelen (zoals frisdrank, snoep, chips en koekjes) het beloningscentrum in je hersenen op een vergelijkbare manier activeren als cocaïne. Dat betekent dat deze producten dopamine vrijmaken en daarmee een verslavende werking hebben, net als drugs als nicotine, alcohol en cocaïne.

De belangrijkste punten uit het onderzoek:

Het gaat niet om gewone, onbewerkte voedingsmiddelen zoals appels of rijst, maar specifiek om industrieel en bewust verslavend samengestelde producten.

Het eten van deze ultra-bewerkte producten leidt tot meer trek, dwangmatig blijven eten en moeite om te stoppen, vergelijkbaar met verslaving aan middelen als alcohol of cocaïne.

Bij hersenscans zie je bij mensen die veel van dit soort voeding consumeren dezelfde patronen als bij mensen met een drugsverslaving.

Bij kinderen zijn deze producten extra verslavend en zijn zij het primaire doelwit van voedselproducenten.

Voorbeelden van ultra-bewerkte voedingsmiddelen zijn:

frisdrank

snoep

koekjes