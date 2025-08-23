ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit voedsel doet hetzelfde met je hersenen als cocaïne

Voedsel & Koken
door Gerard Driehuis
zaterdag, 23 augustus 2025 om 6:14
bijgewerkt om zaterdag, 23 augustus 2025 om 9:14
111041609_l
Uit recent hersenonderzoek blijkt dat ultra-bewerkte voedingsmiddelen (zoals frisdrank, snoep, chips en koekjes) het beloningscentrum in je hersenen op een vergelijkbare manier activeren als cocaïne. Dat betekent dat deze producten dopamine vrijmaken en daarmee een verslavende werking hebben, net als drugs als nicotine, alcohol en cocaïne.
De belangrijkste punten uit het onderzoek:
  • Het gaat niet om gewone, onbewerkte voedingsmiddelen zoals appels of rijst, maar specifiek om industrieel en bewust verslavend samengestelde producten.
  • Het eten van deze ultra-bewerkte producten leidt tot meer trek, dwangmatig blijven eten en moeite om te stoppen, vergelijkbaar met verslaving aan middelen als alcohol of cocaïne.
  • Bij hersenscans zie je bij mensen die veel van dit soort voeding consumeren dezelfde patronen als bij mensen met een drugsverslaving.
  • Bij kinderen zijn deze producten extra verslavend en zijn zij het primaire doelwit van voedselproducenten.
Voorbeelden van ultra-bewerkte voedingsmiddelen zijn:
  • frisdrank
  • snoep
  • koekjes
  • sterk geraffineerde snacks en tussendoortjes.spring
  • Chips

Lees ook

Alcohol, tabak, ultrabewerkt voedsel en vervuiling veroorzaken 7000 doden per dag in EuropaAlcohol, tabak, ultrabewerkt voedsel en vervuiling veroorzaken 7000 doden per dag in Europa
Ultra-bewerkt babyvoedsel: een recept voor een leven vol overgewichtUltra-bewerkt babyvoedsel: een recept voor een leven vol overgewicht
De ultrabewerkte voedingsmiddelen die volgens een voedingsdeskundige juist heel gezond zijnDe ultrabewerkte voedingsmiddelen die volgens een voedingsdeskundige juist heel gezond zijn
Vorig artikel

Ketchup was eerst geneesmiddel tegen diarree

Volgend artikel

Het kabinet-Schoof moet NU weg en plaats maken voor een echt kabinet

POPULAIR NIEUWS

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-509279423

Hardlopen slecht voor je knieën? Integendeel: dit zijn de voordelen

ANP-200193353

Wetenschappelijk bewezen: Wijndrinkers zijn muggenmagneten

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp240825057 1

Vader overleden Nederlandse jongens Istanbul buiten levensgevaar