Het kabinet-Schoof moet NU weg en plaats maken voor een echt kabinet

Het kabinet dat niets bereikte is nu meer dan gehalveerd. Het vehikel steunde op 88 kamerzetels - dat was de enige reden dat het er kwam - en dat zijn er nu nog 31 (van de 150)

Daarom - en omdat het zeker nu tot niets meer in staat is - moet het weg, nog voor de verkiezingen. Als er nu niet wordt ingegrepen zit het er misschien nog een jaar: de tijd tot de verkiezingen en de tijd tot een nieuw kabinet is geformeerd.

Het zal tot minder dan niks komen.

Neem een paar belangrijke klussen die niet kunnen wachten. Bijvoorbeeld de stikstofcrisis, die de woningbouw en de energietransitie blokkeert. Een kabinet met de BBB zal dat niet oplossen.

Neem de Europese veiligheid: BBB ziet niet goed dat er een probleem is. De lijst is lang. Er zijn twee partijen over - beiden op hun eigen manier extreem - die in een jaar aanzienlijke schade kunnen aanraden en een kleine minderheid hebben in beide kamers.

Wat dan wel.

Een zakenkabinet onder leiding van een onafhankelijke premier De Tweede Kamer kan ervoor kiezen tijdelijk een expert als premier te benoemen — bijvoorbeeld iemand als Klaas Knot, voormalig president van De Nederlandsche Bank. Zo’n tussenkabinet spreekt met een Kamermeerderheid duidelijke doelen af en blijft aan tot er via verkiezingen een volwaardig nieuw kabinet kan worden gevormd. Dit model werd eerder succesvol ingezet na de val van het kabinet-Cals met Jelle Zijlstra als premier. Een centrumlinks overgangskabinet Op basis van de huidige zetelverdeling kunnen midden- en centrumlinkse partijen (GL-PvdA, VVD, NSC, D66 en CDA) samenwerken en zorgen dat het dagelijkse bestuur doorgaat tot de verkiezingen. Of de VVD onder het huidige leiderschap daar deel van kan uitmaken is onzeker. Voor linkse partijen geldt tegelijk: alleen het hoognodige en haalbare ligt binnen bereik; grote nieuwe plannen zijn voorlopig niet aan de orde.

In beide scenario’s geldt: afwachten en nietsdoen is geen optie. De politiek én het land zijn gebaat bij actie

Een ook voor links zou het betekenen dat alleen dat gedaan kan worden dat haalbaar is en noodzakelijk. Het hemelbestormen zit er nog niet in.

Maar er moet iets gebeuren. Dus wie weet.