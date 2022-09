Amerikaanse producenten merken impact lagere brandstofprijs

Amerikaanse producenten merken de impact van de lagere brandstofprijzen. In augustus viel voor de tweede maand op rij de prijsstijging voor producten iets lager uit in vergelijking met een maand eerder. Evengoed zijn de kosten die bedrijven moeten maken voor de inkoop van materialen, grondstoffen en andere zaken nog altijd hoog. De Amerikaanse producentenprijzen daalden in augustus op maandbasis met 0,1 procent. In vergelijking met de zomer van 2021 vragen bedrijven in doorsnee nog wel 8,7 procent meer voor hun waren, zo bleek uit gegevens van de Amerikaanse overheid. Exclusief de sterk schommelende prijzen voor energie en levensmiddelen stegen de prijzen op maandbasis met 0,4 procent. Op jaarbasis was hier sprake van een stijging met 7,3 procent. De cijfers over de producentenprijzen volgen op tegenvallende inflatiecijfers. De geldontwaarding in 's werelds grootste economie viel hoger uit dan verwacht en dat kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve ertoe doen besluiten door te gaan met het agressief verhogen van de rente. De Fed heeft de rente al een aantal keren flink verhoogd om de inflatie aan te pakken. Mogelijk wordt de rente volgende week zelfs nog sterker verhoogd dan bij eerdere rentemaatregelen. Op de financiële markten is er vrees dat sterke renteverhogingen tot een economische recessie kunnen leiden.