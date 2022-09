Tanken was in Nederland dit jaar nog niet zo goedkoop als nu. Uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers, waar NU.nl eerder over berichtte, is de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,092 euro. Begin januari was dat iets meer, maar zeker sinds de oorlog in Oekraïne liep de prijs hard op en werden records van meer dan 2,50 euro per liter genoteerd. De goedkopere benzine wordt veroorzaakt door de lagere prijs van olie. Een vat Amerikaanse olie kwam begin deze maand op het laagste prijsniveau sinds januari te liggen door zorgen over een afzwakkende wereldeconomie. Ook de sterke dollar zet de olieprijzen onder druk omdat olie wordt afgerekend in de Amerikaanse munteenheid, waardoor handelaren met andere valuta meer kwijt zijn. Een liter diesel kost nu 2,115 euro, wat wel een stuk meer is dan aan het begin van het jaar. Het was volgens marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers tot eind vorige maand nog nooit voorgekomen dat diesel duurder was dan benzine. Van Selms zei dat dat nu wel het geval is doordat door de oorlog in Oekraïne vooral de gasprijs hard is opgelopen. Dat zet extra druk op dieselprijzen, omdat die brandstof in veel gevallen als alternatief voor gas kan dienen. Pomphouders kunnen overigens wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Doorgaans betalen automobilisten die prijzen alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.