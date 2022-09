Scholen in Rotterdam geven arme kinderen ontbijt: ‘Er is een schaduwwereld in Nederland’

Veel kinderen in Rotterdam leven in relatieve armoede. Door de hoge inflatie en energieprijzen neemt dat aantal snel toe. Daarom bieden scholen in de arme wijken van de stad dagelijks ontbijt aan.

Op zo'n honderd Rotterdamse basisscholen is bij de helft van de kinderen sprake van relatieve armoede thuis, berekent het Jeugdeducatiefonds. Dat wil zeggen dat huishoudens minder dan 120 procent van de bijstand te besteden hebben (zo'n 2000 euro netto voor een gezin met twee kinderen inclusief toeslagen).

Voorzitter Hans Spekman schat dat dit geldt voor 1800 van de zeker 7000 basisscholen in Nederland. Zij kunnen bij het fonds 10.000 euro per jaar aanvragen om bijvoorbeeld kinderen ontbijt te bieden. "Eén op de twintig kinderen in Nederland heeft geen bed. Die slaapt op de vloer", vertelt Spekman in het NRC. "Er is een schaduwwereld in Nederland, die best groot is. Die zien de meeste mensen niet. Hij heeft invloed op de levens van kinderen.”

Op dit moment leeft 6,7 procent van de bevolking onder de armoedegrens volgens het CPB. Ouderconsulent Rachida Azzouzi in Spangen, ziet die armoede terug bij kinderen, die bijvoorbeeld zonder lunch naar school komen. "Zij kregen een boterham van een klasgenoot. Of ze hadden wel wat bij zich, maar het waren restjes: een frikandel of koude frietjes.”