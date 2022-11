Rode Kruis opent giro voor arme Nederlanders, biedt al voedselhulp in aantal provincies

Door de torenhoge inflatie wordt het voor duizenden mensen in Nederland steeds moeilijker om hun eten en onderdak te betalen. Het Rode Kruis opent een speciaal gironummer (giro 881) om geld op te halen voor de hulpbehoevenden in ons land.

De internationale hulporganisatie levert in een aantal provincies al voedselhulp. "Wij zijn daar in 2021 mee begonnen in Friesland", vertelt Rode Kruis-woordvoerder Nicole van Batenburg tegen RTL Nieuws. "Inmiddels krijgen 600 kinderen per week al een ontbijttas. Dit hebben we nu ook uitgebreid naar de provincie Utrecht en afgelopen week ook naar Noord-Holland."

De zwaarst getroffen groep zijn de alleenstaande ouders 'met soms wel vijf kinderen die dan voor de hele maand nog 50 euro op hun rekening hebben staan', volgens Van Batenburg. "Dat is natuurlijk ontzettend weinig en je hoort ook weleens ouders die vertellen dat ze dan zelf maar niet meer eten zodat de kinderen dat nog wel kunnen doen. Dat zijn heel aangrijpende verhalen die we steeds vaker te horen krijgen."

De organisatie geeft aan dat er veel geld nodig is om iedereen te kunnen helpen die steun nodig heeft, en hoopt dat mensen gul geven op giro 881. Ook wereldwijd, bijvoorbeeld in Pakistan en Oekraïne, verslechtert volgens het Rode Kruis de situatie. "Het Rode Kruis moet dus in Nederland én wereldwijd steeds meer humanitaire hulp verlenen."