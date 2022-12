Geen chaos meer, belooft Schiphol. Maar is dat ook zo?

Schiphol zegt dat vanaf april de problemen voorbij zijn. Er zijn dan 800 extra beveiligers en daarmee zijn de buitengewoon lange rijen voorbij. Maar luchtvaartmaatschappijen en de vakbonden betwijfelen of het waar is. Volgens de FNV lopen er nog steeds beveiligers weg bij Schiphol. Dus moet de luchthaven geen 800, maar minstens 1000 extra beveiligers werven. En als dat de afgelopen zomer niet lukte, waarom zou dat dan in het voorjaar wel lukken.

Daarnaast zijn er ook nog steeds problemen met de koffers. De bagageafhandeling is nog steeds ook een knelpunt en daarover staat niets te lezen in het crisisplan van Schiphol.

De luchtvaartsector reageert met scepsis op het actieplan, schrijft het FD. Marnix Fruitema, voorzitter van brancheorganisatie Barin: ‘We zijn al vaker teleurgesteld door de directie. Nu belooft Schiphol weer dat er spoedig geen beperkingen meer zullen gelden.’