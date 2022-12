Geld moet rollen: groot tekort aan muntgeld en het is Poetins schuld

Bijkans elk probleem – of het nou de hoge energierekening betreft of de tanende kwaliteit van toiletpapier – is klaarblijkelijk terug te voeren op de Russen en de oorlog in Oekraïne. Aan deze lange lijst kan nu ook een tekort aan muntgeld worden toegevoegd.

Belgische ondernemers en (detail)handelaren, verenigd in Unizo en Comeos, trekken aan de noodrem: “Stort jouw opgepotte muntjes van 5, 10 en 20 cent op jouw bankrekening, gebruik ze om er gepast mee te betalen of betaal digitaal als je niet kan passen”, vragen zij. Er is een groot tekort aan muntjes bij banken en handelaren.

De overheid heeft geen kans gezien om genoeg 5, 10 en 20 eurocentmunten bij te slaan dit jaar vanwege een tekort aan grondstoffen door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Al zou het helemaal niet nodig hoeven zijn om zoveel nieuwe munten te slaan, ware het niet dat een groot deel van de in omloop zijnde muntjes blijven steken in een spaarvarken of diepe lade. De Belgische detailhandel smeekt dan ook om een hamer te pakken en het geld te laten rollen.

“Leeg je spaarpot thuis en betaal zoveel mogelijk gepast bij de handelaars”, schrijven zij. En gebruik anders een pasje of betaal-app. “Betaal je aankopen zoveel als mogelijk digitaal, ook voor kleine bedragen. Contactloos betalen is een snel, veilig en gebruiksvriendelijk alternatief voor cashbetalingen.”

Een laatste tip voor mensen die er tegenop zien om hun boodschappen bij de supermarkt af te rekenen met een halve kilo muntjes: “Breng je 5, 10 en 20 eurocent muntstukken in circulatie door ze te schenken aan een goed doel.” Ondertussen moet je als consument vaak een vergoeding neertellen voor het inwisselen van grote hoeveelheden muntgeld bij de bank.