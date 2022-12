Opnieuw minder aanvragen voor hypotheek

Hypotheekverstrekkers hadden het ook in november veel minder druk dan een jaar eerder, nu de rentes stijgen en potentiële huizenkopers steeds afwachtender worden. Vorige maand daalde het aantal hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) met de helft ten opzichte van november 2021. In totaal kregen kredietverstrekkers via HDN 26.404 aanvragen voor een hypotheek. De vraag daalde zowel bij huizenkopers als bij niet-huizenkopers, die bijvoorbeeld hun lopende hypotheek willen verhogen of een tweede hypotheek willen afsluiten. Het aantal aanvragen van een hypotheek voor de aankoop van een woning daalde met 22 procent. In oktober daalde het aantal hypotheekaanvragen ook al hard. Zo'n 85 procent van alle hypotheekaanvragen in Nederland loopt via HDN, dat een platform biedt dat het verstrekken van het krediet moet vergemakkelijken. Daardoor geven de cijfers van de coöperatieve vereniging van hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen een breed beeld van de hypotheekmarkt.Een jaar geleden waren hypotheken nog veel gewilder, mede door de bijna historisch lage rentes. Toen waren oversluitingen van oude hypotheken populair, maar nu de rentetarieven veel minder gunstig zijn gebeurt dit volgens HDN niet meer. Door de hogere rentes is op de woningmarkt al maanden sprake van afkoeling, na jaren waarin de huizenprijzen steeds erg hard stegen. In oktober waren huizen 0,5 procent goedkoper dan in de voorgaande maand, meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.