Oekraïne: prijsplafond olie zal Russische economie vernietigen

De Russische economie zal worden vernietigd door het door de EU en de G7-landen ingestelde prijsplafond voor Russische olie van 60 dollar per vat. Die verwachting sprak de stafchef van de Oekraïense regering uit. "Wij zullen ons doel altijd bereiken en de economie van Rusland zal worden vernietigd, en de Russen zullen betalen en verantwoordelijk zijn voor al zijn misdaden," zei de Oekraïense presidentiële stafchef op Telegram. Maar een plafond van "30 dollar zou die sneller hebben vernietigd", voegde hij eraan toe. De EU-landen de G7 en Australië kwamen vrijdag laat tot een akkoord over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd. Het prijsplafond wordt naar verwachting komende week van kracht. Winst Met de stap wordt het scheepvaartbedrijven verboden Russische olie te transporteren als die olie wordt verkocht voor een prijs die hoger ligt dan het plafond. Dat geldt ook voor bedrijven die verzekeringsdiensten voor dat vervoer verzorgen. Aangezien de grootste scheepvaartbedrijven en verzekeraars in G7-landen zijn gevestigd zou het daardoor voor Rusland moeilijker moeten worden om zijn olie voor een prijs hoger dan het plafond te verkopen. Het overgrote deel van de Russische olie wordt vervoerd via tankers in plaats van door pijpleidingen. Overigens zou Rusland ook bij prijzen lager dan het plafond nog steeds winst boeken bij de olieverkoop. De productiekosten voor een vat Russische Oeral-olie worden geschat op circa 20 dollar. Rusland heeft wel gezegd geen olie te zullen verkopen aan landen die zich houden aan het prijsplafond. Rusland verkoopt ondertussen al veel meer Oeral-olie aan landen als India en China. De leveringen aan Europa zijn sterk geslonken.