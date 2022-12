De gemiddelde Nederlandse boer verdient een ton. Maar er zijn ook arme boeren

Gemiddeld gaat het heel goed met de 52.000 Nederlandse boeren. Het gemiddelde inkomen ligt iets boven de 100.000 euro. Maar dat getal vertekent het beeld. De helft van de boeren verdient veel meer dan een ton, de andere helft heel veel minder. Uit de recentste cijfers van 2020 blijkt dat bijna 46 procent van de agrarische huishoudens een lager inkomen heeft dan 26.760 euro. Dat cijfer wordt vertekend door Corona, maar het laat toch de grote verschillen zien tussen grootverdieners en sappelboeren.

Steeds meer boeren vullen hun inkomen aan met een bijverdienste, schrijft het DvhN op basis van Staat van de landbouw, natuur en voedsel van Wageningen University & Research. Afgelopen jaar deed bijna een derde van hen er iets bij in de zorg, kinderopvang, boerderijeducatie, verkoop van artikelen aan huis of in de recreatie. Volgens de Wageningse onderzoekers is de multifunctionele landbouw inmiddels goed voor een omzet van een miljard per jaar.

Er zijn dus niet zo veel boeren meer, ruim 50.000, en hun aantal krimpt ieder jaar, ook zonder opkoopregels.