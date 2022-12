Corona-effect: de knotsgekke prijsgrafieken van hout, scheepscontainerruimte en Zoom

De afgelopen drie jaar hebben we meer grafieken op internet en tv langs zien komen, dan in de rest van ons leven bij elkaar.

Nu de heftigste periode van de coronapandemie achter ons lijkt te liggen, is het interessant om te kijken wat het stilleggen van vervoer en het logistiek vastlopen van transport en handel voor effect hadden op de prijzen van scheepsvervoer, bouwmaterialen en een softwarebedrijf als Zoom (een videodienst om virtueel met anderen te vergaderen).

De prijzen van zeecontainers vlogen in 2020 en 2021 met meer dan 1300 procent omhoog, maar zijn weer ingestort tot onder het niveau van begin 2020. De Amerikaanse vraag naar goederen uit Azië is liefst 40 procent gedaald.

Container prices are down to pre-covid levels. pic.twitter.com/hSPcljNYm7 — Juozas Kaziukėnas (@juokaz) December 6, 2022

Niet lang geleden was er een crisis in de bouw, omdat bouwmaterialen in korte tijd bizar veel duurder werden. Er was onder andere een tekort aan hout, omdat de aanvoer stokte vanwege coronarestricties. De houtprijs ging vier keer over de kop, maar is na extreme prijsfluctuaties nu weer terug op het niveau van 2019.

Update: Framing Lumber Prices Close to Pre-Pandemic Levels https://t.co/zcjFAO01se pic.twitter.com/tTyVLC41ah — Bill McBride (@calculatedrisk) December 6, 2022

En dan het softwarebedrijf Zoom Video Communications Inc. Dit Nasdaq-aandeel ontplofte werkelijk toen duidelijk werd dat we met z'n allen voor lange tijd 'opgesloten' zouden zijn in ons eigen huis. Thuiswerken nam een vlucht en de Zoom-software was hierbij blijkbaar een onmisbare pion geworden. De prijs van een aandeel vloog in drie jaar van 71 dollar naar 568 dollar en is nu weer helemaal terug op aarde. Je kunt wederom een stukje Zoom aanschaffen voor 71 dollar.