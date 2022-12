Nederlandse aandeelhouders steeds hebberiger

Werkende Nederlanders krijgen steeds minder van het nationaal inkomen toebedeeld. Hun aandeel in de economische ‘koek’ daalt naar een van de laagste niveaus in meer dan vijftig jaar, voorspelt het CPB. Bedrijven en hun aandeelhouders profiteren; zij krijgen juist meer, schrijft De Volkskrant.

Zo komt een steeds groter deel van de opbrengsten in de economie bij vermogende aandeelhouders terechtkomt, en een steeds kleiner deel bij gewone werkenden. In vaktaal: de arbeidsinkomensquote daalt.

De cao-lonen in het bedrijfsleven stegen in het derde kwartaal 3 procent, terwijl de inflatie meer dan 12 procent bedroeg. Sinds 1973 is het niet eerder voorgekomen dat de loonontwikkeling zover achterbleef bij de stijging van de consumentenprijzen. Werkgevers zeggen dat ze niet meer kunnen betalen, werknemers en vakbonden slagen er (nog) niet in om bedrijven te dwingen meer te betalen.

De ideale voedingsbodem voor stakingen.