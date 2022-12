Groei: Nederlandse industrie produceert ruim 3 procent meer in oktober

De Nederlandse industrie heeft in oktober meer geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde dagproductie lag 3,3 procent hoger. De groei is volgens het statistiekbureau wel lager dan in de afgelopen anderhalf jaar. De helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in oktober meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste groei. Ook de productie van de transportmiddelenindustrie groeide wederom sterk. In oktober 2021 had deze branche nog last van het chiptekort. De stemming onder ondernemers in de industrie is volgens het CBS in november iets verbeterd. Ze waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, nam het vertrouwen van ondernemers in de industrie in november ook toe. Dat komt doordat ze minder negatief waren over de toekomstige bedrijfsomstandigheden.