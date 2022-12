Wat is beter voor het klimaat: je oude auto afrijden of een nieuwe elektrische kopen?

Je wilt wel overstappen op een elektrische auto, maar eigenlijk is je benzinewagen nog prima. Is het dan wel verstandig om uit klimaatoverwegingen een nieuwe te kopen?

Een elektrische auto is zeker de laatste jaren veel schoner geworden dan je benzinebakkie. Doordat er steeds meer duurzame energie wordt opgewekt, neemt de CO2-uitstoot per kilowattuur snel af en de wagen zelf heeft natuurlijk ook een lage emissie. Volgens de Volkskrant komt de uitstoot van CO2 voor een elektrische auto in 2030 neer op 20 gram per kilometer, terwijl een benzineauto boven de 200 gram uitkomt.

Daar staat tegenover dat die elektrische wagen ook gefabriceerd moet worden. En vooral het maken van de accu levert veel CO2-uitstoot op. Volgens de Nederlandse wetenschapper en e-autodeskundige Auke Hoekstra hangt het ervan af hoeveel je rijdt. "Bij minder dan 5.000 kilometer per jaar, zou ik de oude auto oprijden. Bij meer dan 15.000 zou ik een e-auto kopen."

Dus een e-auto kan al best snel uit, en dan is de productie van de oude auto niet eens meegenomen, die had je immers al. Blijf je op benzine rijden, houd het dan bij een kleine auto. Die rijdt zuiniger en de productie leidt tot minder CO2-uitstoot.