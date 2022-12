Lonen stijgen harder dan in 50 jaar

De gemiddelde loonstijging die in november in cao’s is afgesproken is opgelopen tot 6,4 procent, een record sinds de jaren zeventig.

Dat blijkt uit cijfers die werkgeversorganisatie AWVN maandag publiceert. „Ik denk niet dat we de top al hebben bereikt”, reageert FNV-voorzitter Tuur Elzinga tegen De Telegraaf. Hoogleraar Ton Wilthagen spreekt van ’een behoorlijk loongolfje’. „Ik denk dat je in de Nederlands poldercontext wel van een behoorlijk loongolfje kunt spreken. Dit komt natuurlijk door de recordinflatie en de recordkrapte op de arbeidsmarkt, die samen een perfect storm vormen.”