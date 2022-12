Werkgevers bang voor personeelskrapte en hoge werkdruk in 2023

Veel werkgevers maken zich zorgen over de krappe arbeidsmarkt en hoge werkdruk. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van onderzoek onder 2000 werkgevers. Ruim negen op de tien bedrijven verwachten dat de hoge werkdruk volgend jaar aanhoudt of zelfs verder toeneemt. De hoge werkdruk hangt volgens het UWV samen met de krappe arbeidsmarkt. Twee derde van de werkgevers geeft aan dat zij vacatures minder snel vervullen, waarvan de helft bovendien denkt dat dit probleem volgend jaar nog groter zal worden. Als gevolg daarvan komt een groot deel van de werkzaamheden binnen bedrijven op het bordje van het huidige personeel. Daardoor neemt de werkdruk binnen bedrijven toe. Ondanks de personeelskrapte, besluiten veel werkgevers nog niet om hun blik te verbreden voor het vervullen van vacatures. Weliswaar geeft een derde van de bedrijven aan mensen aan te nemen die niet voldoen aan alle kwalificaties, de helft doet dat nog niet. "Werkgevers zijn in deze tijden druk met misschien wel het overeind houden van hun bedrijf of andere zaken. Maar werkgevers moeten zich er wel bewust van zijn wat voor potentie er nog beschikbaar is onder mensen die niet voor 100 procent op de vacature passen", bepleit UWV-arbeidsmarktadviseur Menno Wester. Naast zorgen over voldoende personeel maken werkgevers zich zorgen over de hoge energieprijzen en kosten van grondstoffen. Meer dan acht op de tien van hen verwachten daardoor problemen voor volgend jaar, bijna de helft van de werkgevers beschouwt deze ontwikkeling als een groot probleem.