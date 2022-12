Werkgevers: we maken te weinig winst voor loonsverhogingen

Werkgeversorganisatie AWVN waarschuwt haar leden teveel structurele loonsverhogingen te geven. De hoge bedrijfswinsten die vakbonden aanvoeren als rechtvaardiging voor hun looneisen zijn volgens de werkgevers aan het verpieteren.

'De flinke winsten waarover in het begin van 2022 werd gesproken zijn, voor zover die er al waren, snel aan het verdwijnen', schrijft de AWVN aan haar leden. Volgens de werkgevers hebben sommige bedrijven en sectoren het erg moeilijk, schrijft het FD. Daarom is het onverstandig om 'tijdelijk hoge inflatie' structureel door te berekenen in de lonen.