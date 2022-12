Schiphol verloor volgens interim-topman controle over operatie

Schiphol is de controle over veel zaken kwijtgeraakt doordat alles maar uitbesteed werd. Dat zegt interim-topman Ruud Sondag van de luchthavenuitbater. "De operationele agenda is op de achtergrond geraakt de laatste jaren. Door al dat aanbesteden verlies je kennis en ook controle." Sondag meent dat Schiphol nu goed bezig is om problemen te overwinnen en denkt dat in de volgende piekperiode in de meivakantie de toestroom van reizigers weer gewoon kan worden verwerkt. De problemen op de luchthaven, zoals tekorten aan beveiligers en afhandelingspersoneel, lange wachttijden en een kofferchaos, zijn grotendeels veroorzaakt door het stilvallen van de luchtvaart door de coronacrisis, beseft Sondag. "Maar je had toen we inkrompen ook kunnen zeggen: ik vind het belangrijk dat mensen betrokken blijven." Sowieso dacht Schiphol te weinig aan de werknemers, vindt de tijdelijke opvolger van Dick Benschop. "Als beveiligers hier een dienst van 06.30 uur tot 08.30 uur hebben en dan om 11.30 uur weer een paar uur mogen werken. En als ze een vieze wachtruimte hebben zonder koffie en maar 13 euro per uur betaald krijgen, daar moeten wij wat van vinden. Ik ben verbaasd over de dingen die wij als Schiphol niet hebben gezien de afgelopen tijd", is hij kritisch. Herstel Inmiddels denkt Sondag dat Schiphol het herstel heeft ingezet. Sinds begin november een nieuwe wervingsactie voor beveiligers is begonnen in samenwerking met de securitybedrijven zijn er netto 170 mensen bijgekomen. "Daarvoor trokken we ook wel mensen aan, maar gingen er veel weg." Hogere lonen en betere roosters zorgen ervoor dat het werk aantrekkelijker wordt. Bovendien heeft Schiphol claims tegen de beveiligingsbedrijven omdat ze afgelopen zomer niet voldoende personeel konden leveren weer ingetrokken. Ook werkt Schiphol hard aan manieren om meer reizigers per minuut door de security te kunnen leiden. Dat alles moet ertoe leiden dat de komende meivakantie, het eerste echte ijkpunt, weer zonder problemen kan verlopen. Sondag zegt "zich comfortabel te voelen" dat dat lukt. Wel is de luchthaven in gesprek met de luchtvaartmaatschappijen om hun vakantievluchten dan beter te spreiden, zodat de piekdagen wat minder druk zijn. Het oplossen van alle problemen kost Schiphol tussen de 100 en 200 miljoen euro, denkt Sondag. Een deel van die hogere kosten zal blijven en vliegen wat duurder maken. Daarbovenop komen nog claims van de luchtvaartmaatschappijen van honderden miljoenen euro's. Schiphol is daarover met ze in gesprek, zegt Sondag. "Ik vind het wel een beetje zorgelijk als de pijn van het systeem alleen bij ons komt te liggen."