ING: huizenbezitter bezorgd over hypotheek, maar handelt niet

Hoewel de zorgen over de stijgende hypotheekrente onder huizenbezitters groeien, onderneemt lang niet iedereen actie. Volgens onderzoek van ING is de animo om de hypotheek door te nemen lager dan bijvoorbeeld het doen van de belastingaangifte. "De meeste huiseigenaren weten dan ook niet hoelang hun hypotheek of hypotheekrente nog loopt. Dat lijkt op struisvogelgedrag", stelt ING in een woonrapport. Een minderheid (39 procent) van de ondervraagde huizenbezitters bekeek het afgelopen halfjaar de hypotheek, met mogelijke kostenbesparing als voornaamste reden. Een kwart van de huiseigenaren ondernam eerder al actie om de hypotheek over te sluiten of de rente vervroegd vast te zetten. Huizenbezitters zijn volgens de bank meer bezig met het besparen op de energierekening. "Bijna 90 procent van de ondervraagden is bewust bezig de energiekosten te verlagen. Ook bij het zoeken naar een woning zijn het energieverbruik en het energielabel inmiddels een stuk belangrijker", aldus ING. De bank benadrukt dat het belangrijk is om de hypotheek geregeld te bekijken en te anticiperen als er een nieuwe rentevaste periode aankomt. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 1100 mensen.