Uitverkocht: seksspeeltjes Hema zijn hit

Sinds begin deze week kunnen klanten van Hema terecht bij het warenhuis voor seksartikelen.

Gisteren bleek dat de zet van de Hema een schot in de roos is. Binnen 48 uur waren alle seksspeeltjes online uitverkocht, schrijft het AD. Populair was de rabbitvibrator, die als eerste niet meer te krijgen was. De rest van de artikelen volgde niet snel daarna.

,,Het is bij ons niet de verrassing die overheerst, maar het 'zie je-wel'-gevoel", zegt EasyToys-ceo Eric Idema tegen het AD. ,,We roepen al jaren dat seksspeeltjes de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat ze nu als warme broodjes over de toonbank gaan, is voor ons de ultieme bevestiging.''

Hoeveel intieme speeltjes er precies zijn verkocht, wordt niet bekendgemaakt. In de winkels zijn ze nog wel op voorraad en ze zijn ook snel weer te bestellen op de site van de Hema.