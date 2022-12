Aantal ontslagaanvragen explodeert: “Werkgevers zijn somber”

Bijna 600 bedrijven vroegen in november een ontslagvergunning aan. Met name de horeca, detailhandel en zakelijke dienstverlening hebben het zwaar.

"Het zijn vooral kleinere bedrijven die zich afgelopen maand bij ons hebben gemeld omdat ze om bedrijfseconomische redenen personeel willen afstoten”, zegt arbeidsdeskundige Rob Witjes van het UWV in de Telegraaf. "Gemiddeld hebben ze maar een man of twee, drie in dienst. Grotere bedrijven spreken vaak zelf een transitievergoeding af met mensen die hun baan verliezen. Die ontslagen zitten niet in deze cijfers.”

In de drie maanden hiervoor waren er gemiddeld ongeveer vierhonderd ontslagaanvragen per maand. Of het hoge cijfer van november een voorbode is van verdere economische neergang is nog onduidelijk. "Het is nog maar een maandcijfer, al houden we dit natuurlijk goed in te gaten", zegt Witjes. "We horen al langer van ondernemers dat hun energie- en productiekosten keihard stijgen. We weten uit onze enquête onder werkgevers ook dat ze behoorlijk somber zijn.”

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen ziet dat ook. "Na alle verhalen over de slager en de bakker die hun energierekening niet meer kunnen betalen, is wat we nu zien een logisch gevolg. Veel bedrijven moeten ook hun uitgestelde belasting en wellicht de te veel ontvangen overheidssteun weer gaan betalen.”