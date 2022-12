Nieuwe stroomkabel tussen Kaukasus en Europa is druppel op gloeiende plaat

De Europese Unie komt met geld en een haalbaarheidsstudie voor een stroomkabel die vanaf 2030 tussen de Kaukasus en Europa kan gaan lopen. Met veel bombarie wordt dit aangekondigd, maar de capaciteit blijkt erg beperkt.

De leiders van Azerbeidzjan, Georgië, Roemenië en Hongarije hebben afgelopen weekend een overeenkomst getekend voor de aanleg van de 1100 kilometer lange kabel, die goed is voor ongeveer 1 gigawatt aan elektriciteit. Aangezien de Russische gasexport een vermogen had van meer dan 200 gigawatt, is duidelijk dat we met dit project, met een bouwtijd van circa tien jaar, de energie-oorlog niet gaan winnen.

Toch wordt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen klaarblijkelijk enorm enthousiast van het project, in afwachting van de haalbaarheidsstudie eind volgend jaar. De kabel onder de Zwarte Zee is volgens haar een belangrijk onderdeel van de EU-strategie om 'Russische fossiele brandstoffen de rug toe te keren'. “Het project biedt nieuwe kansen, omdat het ook kan helpen om elektriciteit te leveren aan onze buren in Moldavië, de Westelijke Balkan en natuurlijk Oekraïne”, aldus Von der Leyen.

Energietransitie-expert Martien Visser is niet onder de indruk: “Soms vraag ik me af: wie neemt wie nu in de maling? Deze stroomkabel door de Zwarte Zee, bouwtijd 10 jaar of zo, heeft een capaciteit van 1 GW. De Russische gasexport had een vermogen van >200 GW.”