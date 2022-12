Nederlandse Bank: huizenprijzen dalen met 6% in twee jaar tijd

De Nederlandsche Bank verwacht dat de huizenprijzen in zowel 2023 als 2024 met ruim 3% dalen. Dat zie je terug in de economische groei, schrijft het FD. Mede door de daling van de huizenprijzen zal de consumptie, de groeimotor voor het herstel na de coronacrisis, volgend jaar licht krimpen.

In juni verwachtte de bank nog dat de huizenprijzen de komende twee jaar 'gematigd' zouden doorstijgen: met 3,7% in 2023 en 2,5% in 2024. De belangrijkste reden voor deze omslag is de hogere dan verwachte stijging van de hypotheekrente, die ook direct de koopkracht aantast van woningbezitters met een variabele of aflopende vaste rente.