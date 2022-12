Musk: “Twitter lijkt op een vliegtuig dat bezig is neer te storten.”

Elon Musk is nog altijd CEO van Twitter en is nog altijd kosten aan het besparen. Bovendien zoekt hij naar nieuwe investeerders voor Twitter. Maar dat zal niet meevallen. Het gaat namelijk niet zo goed met Twitter als bedrijf. Dat ging het al niet voor Musk verscheen, maar hij heeft veel adverteerders weggejaagd en daarmee de belangrijkste inkomstenbron.

Om het verlies - dat in 2022 zal uitkomen op 3,5 miljard - te beperken, heeft Musk al 70 procent van het personeel ontslagen en hij zoekt door naar activiteiten die volgens hem overbodig zijn. Volgens Musk Musk is Twitter "a plane that's headed towards the ground at high speed".

Er zijn ook gesprekken over mogelijke sluiting van enkele van de ongeveer tientallen kleinere kantoren van Twitter, zoals die buiten de grote hubs in Californië, New York en Londen.