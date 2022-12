Nederland hoort bij duurste landen om auto te rijden. Slechts in twee landen is het nog duurder

Je auto loopt niet bepaald op water en de aanschaf is de afgelopen jaren ook fors duurder geworden. Al met al is autorijden een dure hobby. Sterker nog, het is met bijna 1166 euro per maand bijna nergens zo duur als in Nederland.

Dat berekende Leaseplan in de jaarlijkse Car Cost Index. Het autoleasebedrijf hield rekening met brandstofkosten, afschrijving, belasting, rente, verzekering en onderhoud. Het ging uit van gemiddeld 30.000 kilometer rijden per jaar en de eerste vier jaar van autobezit.

Zwitserland is het allerduurst. Daar kost autorijden 1313 euro per maand. Op de tweede plaats staat Noorwegen waar een maandje rijden 1249 euro kost. Nederland staat op plek drie. Veel goedkoper is het om in Frankrijk, Polen of Griekenland een auto te hebben. Daar ben je voor minder dan 1000 euro per maand klaar.

Dat Nederland zo hoog staat komt volgens Leaseplan voor een aanzienlijk deel door de hoge afschrijvingen, maar ook de brandstof is duur. Gemiddeld genomen maakt benzineverbruik 23 procent uit van de totale kosten. Elektrische rijders zijn op dat vlak beduidend goedkoper uit. Slechts 15 procent van de totale kosten gaat op aan stroom.