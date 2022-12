Gasprijs op vooroorlogs niveau, is het ergste leed geleden?

Rusland zegt toch bereid te zijnmeer gas richting Europa te sturen. Die aankondiging komt boven op het nieuws dat de Europese gasprijs opnieuw lager staat dan voor de oorlog, schrijft De Standaard.

Vrijdag sloot de TTF, de belangrijkste gasmarkt, op 83 euro per MWh, het laagste ­niveau sinds de Nordstream 1-pijpleiding – de belangrijkste gas­connectie tussen Rusland en Duitsland – in de zomer werd dichtgedraaid. De gasprijs staat ook onder het niveau van 23 fe­bruari, de dag voor de oorlog in ­Oekraïne is begonnen. Aan de vooravond van het offensief bedroeg die 87,5 euro. Sinds de ­oorlog stond hij meestal ver boven de 100 euro met als piek 345 euro in augustus. Alleen op 8 juni stond de prijs heel even op 78,5 euro.

Zachter weer, een ruimer aanbod van vloeibaar aardgas (lng) en een goedgevulde voorraad leidden tot fors lagere gasprijzen. Afgelopen weekend kwam er nog nieuws dat de gasprijzen verder kan doen dalen. Russisch vicepremier Alexander Novak zei tegen het Russisch nieuwsagentschap Tass dat Rusland bereid is om weer meer gas richting Europa te sturen. Dat nieuws zit nog niet vertaald in de gasprijs aangezien de gasmarkten op tweede kerstdag gesloten ­waren.