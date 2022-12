De automobilist heeft het jaar dat nu bijna om is behoorlijk last gehad van de hoge olieprijzen. De topprijzen lijken achter ons te liggen, maar gemiddeld was je aan de pomp duur uit.

Dit jaar moesten autorijders gemiddeld €2,08 per liter betalen, berekende het FD. Dat is 28% meer dan de gemiddelde pompprijs in de periode van 2010 tot en met 2021. Diesel is nog duurder geworden: daarvan steeg de prijs met 49%.