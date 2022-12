Bloomberg: 500 rijkste mensen verloren 1,4 biljoen dollar in 2022

De vijfhonderd rijkste mensen ter wereld zijn dit jaar 1,4 biljoen dollar minder rijk geworden, omgerekend ruim 1300 miljard euro. Dat becijferde financieel pers- en databureau Bloomberg, dat een lijst bijhoudt van de rijkste mensen. Daarop staat de Fransman Bernard Arnault, de topman van luxeconcern LVMH, sinds enkele weken bovenaan. Arnault loste Elon Musk af al rijkste mens. Dat kwam deels omdat het aandeel Tesla dit jaar sterk daalde en een groot deel van Musks vermogen bestaat uit aandelen Tesla. Maar de ondernemer kocht ook Twitter, voor een prijs die veel hoger was dan de berichtendienst nog waard was toen de koop doorging. En om de aankoop te bekostigen verkocht Musk meerdere plukken Tesla-aandelen. Uiteindelijk kostte die combinatie van factoren Musk 138 miljard dollar. Daarmee was hij dus goed voor een tiende van het volledige vermogensverlies van de rijkste mensen. Ook de rijkste man voor Musk, oud-Amazon-baas Jeff Bezos, leverde dit jaar flink in. Hij zag zijn vermogen met meer dan 85 miljard dollar verminderen. Mark Zuckerberg, de topman van Facebook-moeder Meta Platforms, verloor haast 80 miljard dollar. Changpeng Zhao van cryptoplatform Binance zag zijn rijkdom mede door de dalende koersen van cryptomunten met ruim 83 miljard dollar afnemen. Hij kelderde op de rijkenlijst en is nog 'maar' 12,6 miljard dollar waard. Helft rijker Een andere cryptomiljardair raakte vrijwel zijn hele vermogen krijt toen zijn bedrijf FTX failliet ging. Sam Bankman-Fried, zag 16 miljard dollar verdampen, maar dat is niet zijn grootste probleem. De Verenigde Staten verdenken hem van fraude en er hangt hem een gevangenisstraf boven het hoofd. Er waren ook mensen die hun vermogen zagen stijgen. De Indiase ondernemer Gautam Adani werd ruim de helft rijker en is met een waarde van meer dan 120 miljard dollar nu de nummer drie op de rijkenlijst na Arnault en Musk. Om bij de vijfhonderd rijkste mensen ter wereld te horen is simpelweg miljardair zijn niet voldoende. De ondergrens ligt momenteel op 4,9 miljard dollar. De Nederlanders Frits Goldschmeding, die Randstad oprichtte, en Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho-Heineken staan in het elitelijstje.