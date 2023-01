Twitter beëindigt jarenlang verbod op politieke advertenties

Twitter gaat binnen een paar weken weer een selectie politieke advertenties toestaan. Daarmee komt na drie jaar een einde aan een wereldwijd verbod op reclame vanuit politieke partijen, politici en kandidaten op het sociale medium. Dit ziet de nieuwe eigenaar Elon Musk als een volgende stap in zijn doel om "het openbare gesprek over belangrijke onderwerpen mogelijk te maken".

Twitter maakt later bekend wat de verruimingen van de regels precies zullen zijn. De richtlijnen zouden overeen gaan komen met die van reclames op televisie en andere media. Musk ziet de beperkende maatregelen op Twitter, zoals ook het weren van oud-president Donald Trump, als censuur en is snel na zijn overname in oktober begonnen met het schrappen hiervan. Dit leidde de afgelopen maanden regelmatig tot ophef.

In 2019 besloot Jack Dorsey, mede-oprichter en toenmalig topman van Twitter, om politieke advertenties te weren omdat hij vond dat "het bereik van politieke boodschappen moet worden verdiend, niet gekocht". Het kwam de campagne van toenmalig president Trump niet ten goede.

Soepelere regels voor politieke advertenties kunnen Twitter aan meer inkomsten uit reclames op het platform helpen. Door de controversiële koers van Musk zijn verschillende grote merken afgehaakt. Overigens brachten politieke advertenties relatief weinig geld in het laatje. In 2018 leverden deze tijdens de tussentijdse verkiezingen minder dan 3 miljoen euro op.