ANVR: minder vliegen en reizen niet het duurzame antwoord

Krimp van de luchtvaart en de toerismebranche zijn niet het antwoord om de milieubelasting terug te dringen. Dat heeft ANVR-voorzitter Arjan Kers gezegd tijdens de nieuwjaarsborrel van de reisbranchevereniging. "De overheid en branche moeten schouder aan schouder optrekken om duurzaamheid te versnellen", aldus Kers, die vindt dat de overheid "niet verliefd moet worden op haar eigen oplossingen".

Volgens Kers moet de overheid open blijven staan voor een andere invulling van het doel om uitstoot te reduceren dan krimp. Minder vluchten op Schiphol kunnen ertoe leiden dat luchtvaartmaatschappijen met schonere vliegtuigen naar andere bestemmingen vertrekken, waarschuwt de ANVR-voorman. "Nederland moet blijven beschikken over een goede nationale luchthaven", meent Kers. Om aan de wensen van de Nederlandse reiziger te kunnen voldoen is volgens hem het openen van Lelystad Airport in 2024 "broodnodig".

"De reisbranche en de luchtvaartsector hebben de afgelopen jaren laten zien dat ze duurzaamheid van groot belang vinden. stelt Kers. Hij vindt dat Den Haag dat vaak anders voorspiegelt. "Vele miljoenen zijn al geïnvesteerd in het verduurzamen van vliegtuigen, hotels en bestemmingen. Wij hoeven als sector ons zeker niet te schamen, want ik durf zelfs te stellen dat we op vele vlakken voorloper zijn ten opzichte van andere sectoren."

De reisbranche kan bovendien zorgen voor echte verandering, denkt Kers. "Er rust op ons allen wel de taak om onze klanten te helpen met het maken van de beste en meest duurzame keuze. Want die verantwoordelijkheid hebben wij ook. Alleen als de massa haar gedrag aanpast zal dat een groot effect hebben."

Een krimp van Schiphol naar de geplande 440.000 vluchten per jaar is nog geen uitgemaakte zaak, stelt Kers en als Den Haag alleen op stikstofproblemen hier let, heeft dat ook nadelige gevolgen zoals minder verduurzamingsinvesteringen van de Nederlandse reisbranche. "De bijdragen van toerisme wereldwijd is groter en belangrijker dan het oplossen van een stikstofprobleem in Nederland."