Bloomberg: nog meer banen weg bij afdelingen voor toezicht Twitter

Twitter heeft meer banen geschrapt bij de afdeling voor toezicht op wereldwijde content dat wordt geplaatst op de berichtendienst. Dat meldden bronnen tegen persbureau Bloomberg. Ook bij een afdeling voor toezicht op haatzaaiende berichten bij het sociale mediaplatform zijn meer banen vervallen, aldus de ingewijden.

Sinds de overname van Twitter door Tesla-topman en multimiljardair Elon Musk is al meer dan de helft van het personeel verdwenen, vooral om kosten te besparen. Het nieuwe banenverlies werd volgens Bloomberg vrijdagavond aangekondigd voor minstens twaalf werknemers bij kantoren van Twitter in de Ierse hoofdstad Dublin en in Singapore.

Ook bij andere afdelingen zouden functies verdwenen zijn. Twitter bevestigde tegen Bloomberg dat er inderdaad extra banen zijn geschrapt, maar stelde dat het persbureau niet alle informatie correct had wat de betreft de verschillende divisies waar de ontslagen vielen.

Toezichthouders hebben al hun zorgen uitgesproken over het grote banenverlies bij Twitter onder leiding van Musk en de naleving van regels rond privacy, toezicht en databeveiliging. Er lopen al onderzoeken of Twitter wel aan alle wetten en regels voldoet.