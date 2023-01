Elon Musk verbreekt wereldrecord: nooit eerder verloor iemand zoveel geld

Elon Musk verloor sinds november 2021 ongeveer 182 miljard dollar, een kleine 170 miljard euro. Dat is een record volgens Guinness World Records. Nooit eerder verloor iemand persoonlijk zoveel geld.

En volgens sommige bronnen is het verlies nog groter, namelijk rond de 200 miljard dollar. "De nettowaarde van Musk kelderde van 320 miljard dollar op de piek naar 138 miljard in januari 2023. Dat komt grotendeels door de slechte prestaties van de Tesla-aandelen", verklaart Guinness World Records in een rapport op basis van cijfers van Forbes.

Hoewel het rapport erkent dat een exact cijfer 'bijna onmogelijk vast te stellen' is, stelt het wel dat Musks totale verliezen 'veel groter zijn' dan het vorige record van 58,6 miljard dollar van de Japanse tech-investeerder Masayoshi Son in 2000.

Sinds december is Elon Musk niet langer de rijkste persoon ter wereld. Dat is nu Bernard Arnault, baas van het Franse LVMH, dat luxegoederen verkoopt, waaronder de producten van Louis Vuitton. Forbes raamde op 12 januari Arnaults nettowaarde op 203,7 miljard dollar, waar Musk bleef steken op 146,5 miljard.

De meerderheid van Musks fortuin zit vast in Tesla-aandelen. De waarde daarvan kelderde met 65 procent vorig jaar, vooral nadat de Musk in oktober Twitter overnam voor zo'n 44 miljard dollar.

Groeiende zorgen over de afnemende vraag en logistieke problemen hebben de leveringen belemmerd van 's werelds meest waardevolle autofabrikant.

Musk probeerde op 30 december zijn aandeelhouders nog gerust te stellen door te twitteren: "Het langetermijnfundament is extreem sterk. Marktgekte op de korte termijn is onvoorspelbaar." We zullen zien of dat waar is.