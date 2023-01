Economische rampspoed voor Europa door oorlog valt erg mee

De economische oorlog van Rusland met het Westen lijkt een veel kleinere tol van Europa te eisen dan de meedogenloze recessie waar veel economen enkele maanden geleden voor waarschuwden.

Een milde winter tot nu toe, inspanningen van bedrijven en huishoudens om het energieverbruik te verminderen, succesvolle stappen van regeringen om nieuwe aardgasleveranciers te vinden en honderden miljarden euro's aan fiscale steun betekenen dat de recessie in Europa waarschijnlijk oppervlakkig en kort zal zijn en misschien wel uitblijft.

En nu de kosten voor energie terugvallen naar het niveau van vóór de aanval van Moskou op Oekraïne, zullen de kosten van de subsidies en belastingverminderingen die door de EU-landen zijn ingezet om de klap te verzachten, dalen, waardoor hun impact op de overheidsfinanciën afneemt.

In Duitsland, de grootste economie van Europa, bleef de productie in de laatste drie maanden van 2022 ongewijzigd in vergelijking met het voorgaande kwartaal, in tegenstelling tot de verwachting dat de economie zou krimpen. Overheidssubsidies en een grote orderachterstand hebben geholpen om het vertrouwen in de grote industriële sector van Duitsland te herstellen, aangezien bedrijven snel minder afhankelijk werden van Russisch gas.

Ook in Nederland lijkt de schade veel kleiner dan een half jaar geleden werd verwacht.

"Wat we zien is dat de economische impact lijkt af te nemen", zegt Holger Schmieding, econoom bij de Duitse Berenberg Bank tegen de Wall Street Journal. “Europa redt zich inmiddels redelijk goed. Dat sterkt onze hoop dat we na de winter een aanzienlijk herstel in Europa zullen hebben.”